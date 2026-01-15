De la captivité à la transmission : Yosef-Haïm Ohana au chevet des enfants de l’espoir

Trois mois après sa libération, Yosef‑Haïm Ohana, ancien otage du Hamas, a choisi de transformer l’épreuve en engagement. En France cette semaine, il accompagne l’association Léo Chitiad – « Tendre la main », qui vient en aide à des enfants et adolescents israéliens atteints de maladies graves, à l’occasion d’un séjour solidaire organisé dans les Alpes.

Le voyage réunit des jeunes venus de toute l’Israël, souvent sans leurs familles, encadrés par des moniteurs qui jouent le rôle de grands frères et grandes sœurs. « C’est magique », confie Yosef-Haïm Ohana. « Je suis tombé amoureux de ces enfants. J’ai envie de passer tout mon temps avec eux. » Derrière l’émotion, une conviction profonde : l’expérience partagée de l’incertitude crée un lien rare.

Pendant trois années de captivité, l’ancien otage a vécu sans projection possible, privé d’horizon. Une réalité qui résonne avec celle de ces enfants confrontés à la maladie : « Ils ne savent pas ce qui se passera dans un an, deux ans. Je les comprends, et ils me comprennent. » La relation est réciproque : s’il incarne pour eux une figure de résilience, il affirme recevoir d’eux une force immense. « Ils m’ont rempli les batteries. Ils m’ont appris à être joyeux sans condition. »

Au-delà du symbole, sa présence donne chair à la mission de l’association : offrir un espace de respiration, de joie et de fraternité à des jeunes éprouvés, tout en rappelant que la reconstruction est possible. « On dit toujours “nous” », insiste-t-il, soulignant une communauté d’expérience qui transcende l’âge et les parcours.

Entre montagnes et moments partagés, Yosef-Haïm Ohana amorce ainsi sa propre reconstruction. Et, chemin faisant, transmet un message simple et puissant : même après l’obscurité la plus profonde, l’énergie de la vie peut renaître — surtout quand elle est portée par le courage des enfants.