Eldad Frimet : comment un chien lui a permis de renaître après la guerre

Blessé lors d’une mission spéciale en Syrie en 2015, le réserviste israélien Eldad Frimet a livré un témoignage bouleversant sur le plateau de Défense. Derrière le soldat se cache un homme qui a longtemps mené un combat invisible : celui du traumatisme de guerre.

Touché aux jambes lors d’une opération menée près de la frontière syrienne, Eldad explique que la blessure physique n’a été que le début de son calvaire. Les années suivantes ont été marquées par une lente descente dans l’isolement. Pendant douze ans, il peine à sortir de chez lui, ne conduit plus, ne fait plus ses courses seul et vit toujours chez ses parents.

Puis Simba est entré dans sa vie.

Ce chien d’assistance, offert grâce à un programme soutenu par l’association Netzach et des donateurs français, a profondément transformé son quotidien. « Le chien m’a donné un sens à la vie », confie-t-il avec émotion. Capable de détecter son stress, ses angoisses et ses crises sans qu’un mot soit prononcé, Simba est devenu bien plus qu’un compagnon : un véritable partenaire de reconstruction.

« Les gens ne voient pas le combat intérieur », explique Eldad. « J’essaie de montrer que je suis fort, mais le chien, lui, sait exactement ce que je ressens. »

Selon le docteur Bruno Lelouch, qui accompagne ce programme, la transformation est spectaculaire. Lorsqu’il rencontre Eldad il y a quelques mois, celui-ci est encore enfermé dans ses difficultés. Aujourd’hui, il conduit, sort seul et retrouve progressivement son autonomie.

Le traumatisme s’est aggravé après le 7 octobre 2023, réveillant des blessures enfouies depuis des années. Pourtant, grâce à Simba, Eldad a repris le contrôle de sa vie. Il a perdu du poids, retrouvé une activité physique et est même parvenu à courir un semi-marathon avec son chien.

« Je renais », résume-t-il simplement. Une phrase qui témoigne de la puissance de ce lien unique entre un homme blessé et l’animal qui l’a aidé à retrouver l’espoir.