Élection du grand rabbin de Tel-Aviv : Haim Amsellem prône un rabbinat ouvert et rassembleur

À l’approche de l’élection prévue le 6 janvier prochain, Tel-Aviv s’apprête à désigner un nouveau grand rabbin, un poste resté vacant depuis 2017. Invité sur i24NEWS, Haim Amsellem, ancien député, figure parmi les candidats en vue. Il a exposé sa vision d’un rabbinat adapté à la spécificité de la métropole israélienne.

Selon lui, Tel-Aviv souffre depuis plusieurs années de conflits « inutiles » entre sphère religieuse et population laïque, nourrissant une image trompeuse d’une ville opposée à la Torah. « Les habitants ne sont pas contre la religion, ils veulent la comprendre », affirme-t-il, soulignant l’absence, durant huit ans, d’une autorité rabbinique capable de jouer un rôle de médiateur.

Pour Haim Amsellem, le grand rabbin de Tel-Aviv doit se distinguer profondément de ses homologues de Jérusalem ou de Bnei Brak. « Ce n’est pas un poste académique, mais une fonction de terrain », explique-t-il. Il défend l’idée d’un rabbin doté de courage, capable d’énoncer des positions fermes lorsque la Torah l’exige, tout en les exprimant avec pédagogie et respect.

Fort de son expérience comme rabbin en Israël et à Genève, Amsellem insiste sur la dimension humaine du rôle : écouter, comprendre et créer des passerelles entre sensibilités opposées. « Le judaïsme ne doit pas être un facteur de division, mais ce qui nous unit », affirme-t-il, se décrivant comme un rabbin orthodoxe fidèle à la halakha, mais attentif aux réalités sociales.

Il rejette l’idée d’un rabbinat rigide et exclusivement prohibitif. « Un rabbin doit chercher des solutions, pas créer des problèmes », martèle-t-il. En conclusion, il a appelé la communauté francophone de Tel-Aviv à s’impliquer activement dans le processus électoral, afin de soutenir l’émergence d’un rabbinat ouvert, inclusif et représentatif de la diversité de la ville.