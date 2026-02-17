Emmanuel Navon critique la diplomatie française : "Un catéchisme déconnecté du réel"

Invité de La Grande Édition sur i24NEWS ce mardi soir, Emmanuel Navon, professeur de relations internationales, a livré une critique de l’orientation diplomatique française au Moyen-Orient, estimant que Paris persiste à analyser le conflit israélo-palestinien à travers le prisme des accords d’Oslo, plus de trente ans après leur signature.

Selon lui, la diplomatie française resterait enfermée dans un « logiciel » dépassé, alors même que les équilibres régionaux ont profondément évolué, notamment avec les accords d’Abraham et la normalisation entre Israël et plusieurs pays arabes sans résolution préalable de la question palestinienne. « La France n’a pas vu venir ces virages stratégiques », a-t-il affirmé.

L’universitaire a également pointé la responsabilité de l’exécutif dans cette orientation, rappelant que la politique étrangère française demeure largement déterminée par le président de la République. Il a estimé que le dernier chef d’État à avoir incarné une véritable vision stratégique cohérente fut François Mitterrand, saluant notamment son alignement avec les États-Unis lors de moments décisifs comme la guerre du Golfe.

À l’inverse, il a jugé que les présidences suivantes auraient affaibli la stature internationale de la France. À propos d’Emmanuel Macron, il a dénoncé une diplomatie « théâtrale » et « hésitante », oscillant entre posture tiers-mondiste et fidélité au camp occidental.

Selon cette analyse, cette indécision stratégique décrédibiliserait Paris sur la scène internationale et réduirait son influence dans une région où les dynamiques évoluent rapidement.