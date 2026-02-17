Emmanuel Navon critique la diplomatie française : "Un catéchisme déconnecté du réel"
Selon lui, Paris resterait prisonnier d’un cadre stratégique dépassé, affaiblissant son influence dans une région en profonde recomposition.
Invité de La Grande Édition sur i24NEWS ce mardi soir, Emmanuel Navon, professeur de relations internationales, a livré une critique de l’orientation diplomatique française au Moyen-Orient, estimant que Paris persiste à analyser le conflit israélo-palestinien à travers le prisme des accords d’Oslo, plus de trente ans après leur signature.
Selon lui, la diplomatie française resterait enfermée dans un « logiciel » dépassé, alors même que les équilibres régionaux ont profondément évolué, notamment avec les accords d’Abraham et la normalisation entre Israël et plusieurs pays arabes sans résolution préalable de la question palestinienne. « La France n’a pas vu venir ces virages stratégiques », a-t-il affirmé.
L’universitaire a également pointé la responsabilité de l’exécutif dans cette orientation, rappelant que la politique étrangère française demeure largement déterminée par le président de la République. Il a estimé que le dernier chef d’État à avoir incarné une véritable vision stratégique cohérente fut François Mitterrand, saluant notamment son alignement avec les États-Unis lors de moments décisifs comme la guerre du Golfe.
À l’inverse, il a jugé que les présidences suivantes auraient affaibli la stature internationale de la France. À propos d’Emmanuel Macron, il a dénoncé une diplomatie « théâtrale » et « hésitante », oscillant entre posture tiers-mondiste et fidélité au camp occidental.
Selon cette analyse, cette indécision stratégique décrédibiliserait Paris sur la scène internationale et réduirait son influence dans une région où les dynamiques évoluent rapidement.