Fabrice Leggeri (RN) appelle à une alliance Israël-Europe face à l’islamisme

Face à des responsables israéliens et à des parlementaires européens, l’ancien directeur de Frontex a estimé que l’islamisme mène aujourd’hui une offensive idéologique et politique contre Israël, les Juifs, mais aussi contre l’ensemble de la culture judéo-chrétienne occidentale. « Le constat est clair », a-t-il affirmé, appelant à regarder cette réalité « sans naïveté ».

Invité à s’exprimer à la Knesset lors d’une table ronde consacrée aux outils législatifs de lutte contre l’islamisme et les mouvements radicaux, Fabrice Leggeri a rappelé le lien historique particulier entre la France et le judaïsme, soulignant la responsabilité spécifique qui en découle pour les gouvernements français. Il a insisté sur la nécessité d’un engagement politique clair, tant au niveau national qu’européen.

Le député européen a également plaidé pour un durcissement des dispositifs juridiques au sein de l’Union européenne, réclamant notamment l’inscription des Frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes. Selon lui, il existe aujourd’hui un combat commun entre Israël et les pays européens, avec la France en première ligne, qui impose une coopération renforcée.

Enfin, Fabrice Leggeri a dénoncé ce qu’il considère comme des dérives graves au sein des institutions européennes, accusant la Commission européenne d’avoir financé des organisations proches des Frères musulmans et du Hamas. Des financements qu’il juge « inadmissibles » et incompatibles avec la lutte contre l’islamisme radical.