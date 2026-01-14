Fatimeh Robiolle : "les espoirs des manifestants se résument à deux acteurs : Donald Trump et Israël"

Invitée ce mercredi sur i24NEWS, Fatimeh Robiolle a livré un témoignage sur la situation en Iran, dressant le portrait d’un pays plongé dans une répression d’une brutalité extrême et privé de tout réel soutien international. Selon elle, la population iranienne vit aujourd’hui « une situation extrêmement grave », marquée par l’isolement, la pauvreté et la violence du régime.

Pour l’autrice, les espoirs des manifestants se résument désormais à deux acteurs : Donald Trump et Israël. Elle rejette fermement l’argument avancé par certains pays selon lequel une chute du régime provoquerait une instabilité régionale. « La réalité est inverse », affirme-t-elle, estimant qu’un Iran libéré — fort de 90 millions d’habitants éduqués et de ressources considérables — bouleverserait les équilibres établis par le maintien artificiel du régime islamique et transformerait durablement le Proche-Orient.

Fatimeh Robiolle conteste également les chiffres minimisant l’ampleur de la répression. Elle rappelle que Donald Trump a évoqué le chiffre de 12 000 morts, laissant entendre qu’il pourrait être encore plus élevé. « Il y a un véritable bain de sang », insiste-t-elle, jugeant illusoires les solutions limitées comme les cyberattaques, incapables selon elle de sauver une population descendue massivement dans la rue pour exiger la chute du régime.

L’analyste balaie aussi l’idée d’un soutien populaire significatif au pouvoir en place. Faim, pénuries d’eau, absence de médicaments et confiscation des richesses par une minorité de familles au sommet de l’État rendent, selon elle, cette thèse intenable. Elle affirme que les manifestations pro-régime sont largement instrumentalisées, parfois alimentées par des populations dépendantes économiquement du pouvoir.

Enfin, Fatimeh Robiolle décrit une répression systémique et opaque. Les communications ont été coupées, rendant les informations extrêmement difficiles à vérifier. Des témoignages font état de conditions imposées aux familles pour récupérer les corps de leurs proches, parfois au prix d’une reconnaissance officielle mensongère de leur statut. Elle évoque également le recours à des forces paramilitaires alliées au régime, déployées pour écraser des manifestations largement désarmées.

Son constat est sans appel : sans soutien extérieur réel, le soulèvement iranien risque d’être étouffé dans le silence.