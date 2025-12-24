France : sécurité renforcée pour les fêtes, la police appelle à la vigilance autour des lieux de culte

Invité de l’émission "Ça se débat" sur i24NEWS, Bruno Bartoccetti, secrétaire national zone sud du syndicat Unité SGP Police, a dressé un état des lieux de la situation sécuritaire en France à l’approche de Noël. Selon lui, se rendre à la messe ne constitue pas en soi un risque déraisonnable, mais uniquement grâce à un dispositif de sécurité exceptionnellement renforcé.

Il rappelle que le risque zéro n’existe pas, mais que la grande majorité des églises sont aujourd’hui sous surveillance, notamment en période de fêtes. Gendarmes, policiers nationaux et municipaux sont fortement mobilisés pour sécuriser les lieux de culte et rassurer la population. Cette vigilance s’inscrit dans un contexte de hausse des actes antichrétiens, en augmentation de 13 % au premier semestre, mais aussi d’une explosion des actes antisémites, multipliés par deux à trois selon les chiffres évoqués.

Bruno Bartoccetti insiste sur le travail de fond mené par les services de renseignement territoriaux, qui permettent parfois d’anticiper des menaces. La principale difficulté reste toutefois celle des actes isolés, souvent imprévisibles et difficiles à détecter en amont. Face à cette menace diffuse, la police a déployé des mesures visibles : patrouilles renforcées, périmètres sécurisés, barrages en béton, contrôles et fouilles.

Interrogé sur l’adoption en Europe de dispositifs sécuritaires inspirés d’Israël, le responsable syndical assume pleinement cette approche. Il souligne que la communauté juive, particulièrement ciblée, doit être protégée avec des moyens adaptés, et que ces méthodes bénéficient désormais à l’ensemble des pratiquants, chrétiens comme juifs.

Faute d’effectifs suffisants pour une présence statique permanente, la police privilégie une mobilité accrue et appelle aussi les citoyens à la responsabilité collective, en signalant rapidement tout comportement suspect. « La vigilance est l’affaire de tous », a-t-il conclu, rappelant que la protection des lieux de culte reste aujourd’hui une priorité nationale.