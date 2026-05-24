Gilles Bellaïche : «Le shekel est devenu une référence mondiale parmi les devises»

Invité sur i24NEWS, Gilles Bellaïche, président du groupe Financial Partners, a analysé la spectaculaire hausse du shekel face au dollar, tombé à un niveau inédit depuis plus de trente ans.

Selon lui, cette performance reflète avant tout la résilience exceptionnelle de l’économie israélienne malgré le contexte géopolitique tendu. Il cite plusieurs facteurs clés : une croissance solide estimée à 3% en 2025 et 3,5% en 2026, une inflation sous les 2%, un chômage extrêmement bas ainsi que la puissance persistante du secteur high-tech israélien, qui continue d’attirer des milliards de dollars d’investissements étrangers.

Gilles Bellaïche insiste également sur le rôle central des fonds de pension israéliens, dont les mécanismes de couverture génèrent d’importants rachats de shekels sur les marchés financiers.

Selon lui, près de 23 milliards de dollars seraient ainsi revenus vers la monnaie israélienne ces derniers mois. L’expert estime que le shekel bénéficie aujourd’hui d’une forte crédibilité internationale grâce aux perspectives de croissance de l’économie israélienne.

Il met toutefois en garde contre certains effets pervers de cette appréciation monétaire, notamment pour les entreprises de la high-tech dont les revenus sont majoritairement en dollars tandis que les salaires restent payés en shekels. Cette situation pourrait entraîner une baisse des marges, fragiliser la compétitivité des exportations israéliennes et provoquer à terme des pressions sur les salaires dans le secteur technologique.