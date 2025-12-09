Gilles Darmon : "La crise sociale est une menace existentielle pour Israël"

Invité sur i24NEWS, Gilles Darmon, président de l’organisation humanitaire Latet, a dressé un constat d’une gravité inédite sur l’explosion de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire en Israël. Selon le dernier rapport annuel de Latet, la guerre et la hausse du coût de la vie ont frappé de plein fouet les familles les plus vulnérables, aggravant brutalement des fragilités déjà profondes.

Gilles Darmon rappelle un chiffre glaçant : plus de 60 % des familles nécessiteuses déclarent une dégradation de leur santé mentale depuis le début de la guerre, un taux près de trois fois supérieur à celui de la population générale. Sur le plan économique, la situation est tout aussi alarmante : 66 % des foyers précaires affirment que leur situation s’est détériorée, soit deux fois plus que dans le reste du pays.

Mais l’indicateur le plus préoccupant reste l’insécurité alimentaire, dont l’augmentation de 26 % en un an constitue, selon lui, « un effondrement sans précédent d’un index social essentiel ». Habituellement, une telle progression nécessite plusieurs années. Aujourd’hui, 2,8 millions d’Israéliens sont touchés, un signal d’alarme qu’il juge impossible à ignorer.

Gilles Darmon appelle à une mobilisation générale : bénévoles, donateurs, mais surtout les politiques. Alors que s’ouvre une année électorale, il affirme que des solutions simples existent, à condition que le gouvernement prenne la mesure du danger. Pour lui, la question sociale est désormais une menace existentielle, capable de fracturer durablement la société israélienne si elle n’est pas prise à bras-le-corps.

Latet accompagne déjà plus de 100 000 familles au quotidien, mais « l’urgence est immense », conclut-il, appelant à une prise de conscience nationale.