Guillaume Gomez, l’ambassadeur du goût français

Invité de La Grande Édition sur i24NEWS, Guillaume Gomez, ancien chef des cuisines de l’Élysée et ambassadeur de la gastronomie française, est revenu sur son parcours exceptionnel à l'occasion de la sortie de son livre La Table du destin : d’un rêve d’enfant au palais de l’Élysée.

Pendant près de 25 ans, celui qui fut le plus jeune Meilleur Ouvrier de France de l’histoire a servi quatre présidents de la République : Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Une carrière hors norme qu’il retrace dans cet ouvrage, conçu à la fois comme un témoignage personnel et une source d’inspiration pour les jeunes générations.

« J’ai toujours voulu faire ce métier », confie-t-il, évoquant une vocation née dès l’enfance. Au-delà de son parcours au sommet de l’État, Guillaume Gomez insiste sur les valeurs qui ont guidé sa carrière : le travail, l’humilité et la transmission.

En visite en Israël à l’occasion du 28e gala de l’association Meir Panim, dont il est l’un des parrains, il a également souligné les liens étroits qui unissent les mondes culinaires française et israélienne.

« Les chefs israéliens sont vraiment des amis proches de la gastronomie française », a-t-il déclaré, rappelant avoir contribué pendant près d’une décennie à l’organisation des Semaines de la gastronomie française en Israël. Plus d’une centaine de chefs français avaient alors participé à ces événements destinés à promouvoir les échanges culinaires entre les deux pays.

Pour Guillaume Gomez, la cuisine demeure un formidable vecteur de rapprochement entre les peuples. Citant une formule qu’il affectionne particulièrement, il rappelle que « si la politique peut diviser les hommes, la bonne table peut les réunir ».

Aujourd’hui engagé dans le conseil, la promotion du savoir-faire français et plusieurs actions humanitaires, l’ancien chef de l’Élysée continue de défendre une certaine idée de l’excellence française, fondée sur le partage, la transmission et l’ouverture aux autres.