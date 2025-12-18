Hilda Dehghani-Schmit : "Les Juifs sont redevenus des cibles prioritaires"

Invitée jeudi soir dans Ça se débat, Hilda Dehghani-Schmit a livré une intervention alarmiste pour présenter une tribune collective alertant sur la montée de l’antisémitisme en France et en Occident. S’adressant à la fois aux dirigeants et aux citoyens, elle dit vouloir « prévenir de la gravité de ce qui se passe » et placer chacun « devant ses responsabilités ».

Pour la co-signataire, la situation actuelle dépasse le simple climat de tensions. « Nous sommes dans une forme de guerre civile », affirme-t-elle, estimant que « les islamistes ont réussi à coloniser les esprits ». Selon elle, les Juifs sont redevenus des « cibles prioritaires », non seulement des islamistes, mais aussi « avec la complicité de ceux qui laissent faire », qu’il s’agisse des responsables politiques ou des acteurs silencieux.

Franco-iranienne, Hilda Dehghani-Schmit insiste sur son expérience personnelle du Moyen-Orient pour dénoncer ce qu’elle considère comme une inversion morale : « Quand des islamistes tuent des musulmans, certains se taisent. Quand des Juifs se défendent, on les accuse ». Elle fustige notamment certaines prises de position politiques en France après le 7 octobre, qu’elle qualifie de complaisantes, voire de complices.

La tribune refuse, dit-elle, de se limiter à des « condamnations et condoléances » et appelle à des actions concrètes : mobilisation citoyenne, travail médiatique, dénonciation des mensonges idéologiques. Elle accuse explicitement La France insoumise de participer à la montée de l’antisémitisme et se dit favorable, à titre personnel, à l’exclusion politique de ceux qui valorisent l’islamisme.

Enfin, reprenant l’expression des « canaris dans la mine », elle avertit : « Ce qui arrive aux Juifs aujourd’hui annonce ce qui menace demain l’ensemble de nos sociétés démocratiques ».