IA : Astera Labs choisit Israël, un signal fort pour la tech mondiale

Invité sur i24NEWS, le consultant en transformation numérique et spécialiste de l’intelligence artificielle Stéphane Zibi a analysé l’annonce de l’ouverture en Israël de deux centres de recherche et développement par la société américaine Astera Labs. Une décision qu’il qualifie de stratégique et hautement symbolique pour l’écosystème technologique israélien.

Selon Stéphane Zibi, Astera Labs n’est pas « une simple entreprise qui ouvre un bureau », mais un acteur majeur du secteur, valorisé à près de 29 milliards de dollars, venu chercher en Israël ce qu’il appelle « l’âme secrète » nécessaire pour gagner la bataille mondiale des infrastructures de l’intelligence artificielle. Il explique que l’IA repose aujourd’hui sur des volumes massifs de données, comparables à une autoroute saturée de véhicules, dont les points d’accès restent insuffisants. Astera Labs, à l’instar de Nvidia, développe précisément ces infrastructures critiques à très haute vitesse, permettant une circulation fluide de l’information.

Pour le consultant, investir en Israël dans le contexte actuel constitue un pari audacieux, mais aussi un message clair : « le talent israélien n’est pas une option, c’est une norme ». Malgré les crises traversées par le pays, Israël demeure, selon lui, un choix quasiment incontournable pour ce type de technologies de pointe.

Stéphane Zibi insiste sur le fait que l’entreprise n’achète pas des murs, mais des cerveaux. Il parle d’une « acquisition chirurgicale de talents », typique de la Silicon Valley, où la véritable valeur réside dans les ingénieurs. À ses yeux, Israël concentre certains des meilleurs ingénieurs au monde, portés par une culture technologique où l’imagination est souvent la seule limite.

Enfin, il souligne que cette implantation illustre la fusion croissante entre la Silicon Valley et la « Silicon Wadi » israélienne, formant un écosystème global unique. Si cette dynamique semble naturelle localement, elle envoie, selon lui, un signal extrêmement fort au reste du monde sur la place centrale d’Israël dans l’avenir de l’intelligence artificielle.