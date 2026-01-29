Iran : selon Claude Moniquet, Washington se dirige vers l’option militaire

Alors que l’attitude de Donald Trump demeure difficile à anticiper, la perspective de frappes américaines contre l’Iran apparaît de plus en plus probable. C’est l’analyse livrée par Claude Moniquet, co-directeur de l'ESISC, qui estime que la voie diplomatique n’est plus qu’un instrument tactique destiné à « acheter du temps ».

Selon Claude Moniquet, depuis le début de la crise, l’intention de Donald Trump est claire : frapper l’Iran. Les hésitations observées ces dernières semaines s’expliquent par trois facteurs principaux. D’abord, Israël considérait ne pas être suffisamment prêt à faire face à une riposte iranienne. Ensuite, les alliés arabes du Golfe et des États-Unis ont appelé à la prudence. Enfin, le Pentagone n’était pas en mesure de garantir des frappes capables de « décapiter » réellement le régime iranien.

Or, cette équation a changé avec l’arrivée récente dans la région du groupe naval de l’USS Abraham Lincoln. « Cela donne aux États-Unis à la fois une capacité de frappe et une capacité de protection de leurs alliés qui modifie profondément la donne », souligne Claude Moniquet. Dès lors, les négociations apparaissent, selon lui, comme largement illusoires. Pour qu’elles aboutissent, l’Iran devrait renoncer à son programme nucléaire, cesser la répression interne et ouvrir sa société — des conditions jugées totalement inacceptables par le régime.

L’issue la plus probable serait donc une frappe militaire américaine. Mais celle-ci poserait une question centrale : peut-elle réellement provoquer la chute du régime ? Claude Moniquet rappelle qu’« on ne gagne pas une guerre à 10 000 mètres d’altitude » et souligne qu’aucun déploiement de troupes au sol américaines n’est envisagé.

Pour être efficace, une opération devrait viser l’élimination des capacités militaires et répressives iraniennes, la destruction des structures de commandement, de contrôle et de renseignement, ainsi que la neutralisation des dirigeants du régime. Le succès dépendrait ensuite d’un facteur décisif : la capacité de la société iranienne à prendre le relais.

Reste enfin la question la plus lourde de conséquences : celle du « jour d’après ». Qui, en Iran, serait en mesure d’assumer le pouvoir si le régime venait à disparaître ?