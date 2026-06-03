Islamisme : l’infiltration par le droit

Invitée de Ça se débat sur i24NEWS, l’avocate Manon Sieraczek Laporte a présenté son ouvrage "L’Empire invisible", coécrit avec l’ancien magistrat Charles Prats. Un livre qui entend décrypter les mécanismes d’influence des réseaux islamistes en France et en Europe, tout en proposant des réponses concrètes pour y faire face.

Selon l’auteure, la particularité de cet ouvrage réside dans son approche de terrain et sa dimension juridique. Loin d’un simple essai théorique, le livre s’appuie sur des témoignages recueillis dans de nombreux secteurs de la société : école, sport, culture, réseaux sociaux ou encore collectivités locales. Son objectif est d’identifier les stratégies employées par les mouvements islamistes et de proposer des outils juridiques pour les contrer.

Au cœur de son analyse figure la notion d’« instrumentalisation des libertés fondamentales ». Manon Sieraczek Laporte estime que certains réseaux utilisent les protections offertes par les démocraties occidentales – liberté de conscience, liberté religieuse ou liberté d’expression – pour promouvoir progressivement un projet de société inspiré de normes religieuses conservatrices. Selon elle, ces acteurs exploitent les mécanismes du droit afin d’imposer leurs revendications culturelles et sociétales au sein des sociétés européennes.

Face à ce qu’elle décrit comme une stratégie d’influence globale, l’avocate plaide pour une riposte sur plusieurs fronts. Elle appelle à utiliser davantage les recours juridiques existants, notamment en matière de diffamation et d’injures publiques, mais aussi à investir le terrain numérique. Selon elle, les réseaux sociaux sont devenus un espace central de diffusion idéologique, particulièrement auprès des jeunes générations.

Interrogée sur les acteurs qui alimentent cet « empire invisible », Manon Sieraczek Laporte évoque l’influence de mouvances telles que les Frères musulmans ou les réseaux salafistes, tout en soulignant l’existence possible de soutiens financiers étrangers. Une réalité qu’elle juge difficile à documenter précisément, mais qu’elle estime essentielle à prendre en compte pour comprendre l’ampleur du phénomène.