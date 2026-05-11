Israël-Costa Rica : l’histoire d’une alliance ancienne qui résiste aux tensions internationales

Dans une Amérique latine souvent traversée par des tensions diplomatiques autour du conflit israélo-palestinien, le Costa Rica continue d’afficher un soutien solide et assumé envers Israël. Une relation historique que l’analyste en relations publiques Daniel Campos décrit comme « profondément enracinée » dans la culture politique et religieuse costaricienne.

Invité à évoquer les liens entre les deux pays, Daniel Campos rappelle que le Costa Rica fut l’un des premiers États à soutenir la création d’un État juif aux Nations unies et qu’il avait installé son ambassade à Jérusalem dès 1980.

« Le Costa Rica soutient Israël depuis de longues années. C’est une relation très forte », affirme-t-il.

Selon lui, malgré l’existence d’une hostilité portée par certains mouvements d’extrême gauche, la majorité de la population costaricienne reste favorable à Israël.

Le pays, majoritairement catholique mais également marqué par une forte présence évangélique, entretient des liens humains, économiques et universitaires étroits avec l’État hébreu.

Daniel Campos cite notamment les nombreux médecins costariciens formés en Israël, en particulier à l’hôpital Hadassah, ainsi que les coopérations agricoles développées près de Haïfa dans le cadre de programmes israéliens.

La relation se traduit aussi économiquement. L’analyste évoque avec humour la baisse récente des prix de l’ananas en Israël, conséquence directe d’accords commerciaux entre les deux pays.

Un accord de libre-échange attend d’ailleurs encore sa ratification définitive.

Daniel Campos souligne également la stabilité politique du Costa Rica, qu’il présente comme un pays resté à l’écart des coups d’État et des grands bouleversements régionaux.

« C’est un bon endroit pour les Juifs et pour les Israéliens pour faire des affaires », estime-t-il.

L’analyste affirme enfin que plusieurs pays d’Amérique centrale, du Panama au Salvador, demeurent aujourd’hui parmi les partenaires les plus favorables à Israël sur le continent américain.