Selon Gérard Vespierre, chercheur à la fondation d'études pour le Moyen-Orient, Israël ne doit pas seulement être considéré comme une puissance gazière régionale, mais avant tout comme une puissance gazière exportatrice. Le paradoxe réside dans la comparaison avec l’Égypte : bien que Le Caire produise presque deux fois plus de gaz, sa très forte population en fait un importateur structurel, tandis qu’Israël, avec une population limitée et une faible consommation intérieure, se retrouve naturellement exportateur.

L’accord gazier conclu entre Jérusalem et Le Caire repose sur une complémentarité structurelle plutôt que sur une convergence économique. Conclu sur quinze ans, il organise des flux industriels durables, notamment via la construction de gazoducs et la capacité égyptienne de liquéfier le gaz israélien pour l’exporter vers l’Europe, en particulier vers l’Italie et la France.

Cet accord pourrait avoir un effet d’entraînement régional, avec des retombées économiques estimées à plus de deux milliards de dollars par an. Il pourrait encourager d’autres pays du Moyen-Orient à s’inscrire dans des logiques similaires, notamment dans une perspective de reconstruction régionale, comme en Syrie.

Pour Gérard Vespierre, le monde arabe n’est pas fondamentalement hostile à Israël : tout dépend des choix politiques. L’implication d’acteurs américains, comme Chevron, s’inscrit dans une continuité industrielle, tandis que le Forum du gaz de la Méditerranée orientale illustre une nouvelle architecture énergétique régionale. Au final, ces accords transforment des ressources en recettes, créent des emplois et permettent de regarder au-delà des logiques militaires.