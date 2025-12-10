Israël frappé par la tempête Byron : Rachel Barr alerte sur des hivers "de plus en plus extrêmes"

Alors que la tempête Byron traverse Israël avec des rafales violentes et des pluies intenses, la climatologue Rachel Barr a livré sur i24NEWS une analyse préoccupante des transformations météorologiques en cours dans le pays. Selon elle, l’épisode, bien que typique de la saison hivernale méditerranéenne, se distingue par « l’intensité et la rapidité des précipitations », conséquences directes d’une atmosphère plus chaude et saturée d’humidité.

La spécialiste souligne que plusieurs régions du pays sont particulièrement vulnérables. À Tel-Aviv, « la combinaison d’un terrain plat et d’une urbanisation massive empêche l’évacuation naturelle des eaux ». À Haïfa, située sur une série de collines, les pluies torrentielles dévalent vers le port, accentuant les risques d’inondation. Des zones comme le Néguev, déjà fragilisées, subissent elles aussi des crues soudaines.

Rachel Barr estime que la tempête Byron illustre une tendance amenée à s’amplifier. « Nous verrons moins d’épisodes pluvieux, mais des pluies beaucoup plus intenses et fréquentes », prévient-elle, anticipant des hivers « de plus en plus extrêmes » dans l’ensemble du bassin méditerranéen.

Face à cette évolution, la climatologue appelle à une adaptation rapide, tant des infrastructures que des politiques publiques : renforcement des réseaux de drainage, aménagements urbains repensés, nouvelles normes pour les transports, l’agriculture ou le logement. Elle insiste également sur la nécessité d’intégrer ces risques climatiques dans les modèles financiers et d'assurances.

« La priorité reste la sécurité des populations », rappelle-t-elle. « Dans les zones basses, il faut évacuer ; éviter aussi les parkings souterrains en cas d’averse. » Des gestes simples mais indispensables, alors que la tempête Byron continue de perturber le pays et que les autorités redoutent de nouveaux épisodes similaires dans les années à venir.