Israël : les personnes âgées particulièrement vulnérables face aux alertes et au manque d’abris

En Israël, la guerre met en lumière une fragilité majeure : la situation des personnes âgées et à mobilité réduite face aux alertes répétées. Selon les données évoquées, plus de 3 millions d’habitants — soit environ un tiers de la population — n’ont pas accès à un abri adéquat, une réalité qui touche particulièrement les seniors.

Plus d’un demi-million de personnes âgées vivent ainsi dans des logements dépourvus de pièce sécurisée et trop éloignés des abris publics. Dans les immeubles anciens, où elles sont majoritaires, entre 60 % et 70 % des habitants ne peuvent rejoindre un abri à temps. Pour ces populations, souvent incapables de courir ou de descendre rapidement plusieurs étages, chaque alerte représente un danger immédiat.

Un sondage réalisé lors d’un précédent conflit illustre ces difficultés : 53 % des seniors se réfugient dans une pièce sécurisée lorsqu’elle existe, 31 % descendent dans les abris de leur immeuble, tandis que d’autres se replient dans des cages d’escalier ou tentent de rejoindre un abri public. Environ 4 % déclarent rester chez eux faute de solution, exposés aux risques.

Malgré l’ampleur du problème, aucun plan national global n’a encore été mis en place. Toutefois, des initiatives locales et privées émergent pour pallier ces lacunes. Plusieurs municipalités, comme celles de Dimona, Beersheva, Herzliya, Netanya, Rehovot ou Bet Shemesh, ont ouvert des centres d’accueil sécurisés avec un encadrement médical et social.

À Ramat Gan, un hôtel situé au sein de l’hôpital Sheba a été réquisitionné pour accueillir des personnes âgées en continu. À Tel-Aviv, des espaces adaptés ont été aménagés dans des centres publics. Par ailleurs, des partenariats privés permettent à des seniors de plus de 80 ans d’être hébergés gratuitement dans des hôtels pendant plusieurs jours.

Ces efforts témoignent d’une mobilisation croissante, mais soulignent aussi l’urgence de solutions structurelles pour protéger durablement les populations les plus vulnérables.