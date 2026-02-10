Israël, pays riche aux inégalités profondes (analyse)

Invité de La Grande Édition ce mardi soir, Jacques Bendelac, docteur en économie, a livré une analyse aussi rigoureuse que percutante sur un paradoxe israélien persistant : celui d’un pays considéré comme un modèle de réussite économique, mais où les inégalités sociales et la cherté de la vie atteignent des niveaux records.

Pour l’économiste, il n’y a aucune fatalité. Les inégalités et la pauvreté en Israël sont le produit direct de choix politiques assumés depuis le début des années 2000. À cette époque, l’État a engagé une libéralisation massive de l’économie, se retirant progressivement de secteurs clés et laissant le champ libre aux investisseurs privés. Résultat : l’émergence rapide de monopoles puissants dans presque tous les domaines – alimentation, énergie, distribution, services.

Ces monopoles, explique Bendelac, sont au cœur du problème. Ils tirent les prix vers le haut, enrichissent une minorité et appauvrissent une large partie de la population. Israël est ainsi devenu un pays riche, mais avec un nombre élevé de citoyens pauvres, une situation rare parmi les économies occidentales avancées.

La cherté de la vie, désormais l’une des plus élevées de l’OCDE, ne s’explique donc pas principalement par l’isolement géographique du pays ou par sa petite taille. La cause centrale reste l’absence de concurrence réelle, entretenue par un État qui n’intervient pas suffisamment pour réguler les marchés ou sanctionner les abus de position dominante.

Pour autant, Jacques Bendelac se veut pragmatique et optimiste. Il rappelle que certains secteurs, comme les télécommunications, ont été ouverts à la concurrence avec succès, entraînant une baisse significative des prix. Preuve, selon lui, qu’il est possible de casser les monopoles sans fragiliser l’économie nationale.

La conclusion est claire : les inégalités et la vie chère en Israël ne relèvent ni du destin ni de la géographie, mais d’un modèle économique choisi, qui peut encore être corrigé par une volonté politique forte.