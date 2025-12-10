Itamar Marcus : "Le 7 octobre est l’idéologie du Hamas mise en œuvre"

Sur le plateau de La Grande Édition ce mercredi soir, Itamar Marcus, directeur de Palestinian Media Watch, a dressé un constat sévère sur la nature du Hamas et sur les failles israéliennes dans la guerre de l’information. Selon lui, l’attaque du 7 octobre n’est pas un changement doctrinal, mais « la réalisation intégrale de l’idéologie du Hamas », une idéologie qui présente Israël et les Juifs comme « la force la plus dangereuse du monde ».

Marcus rappelle que, depuis des années, le Hamas et l’Autorité palestinienne inculquent systématiquement à leur population que les Juifs sont responsables des conflits mondiaux et constituent une menace existentielle. Dans ce narratif, explique-t-il, traverser la frontière pour tuer des civils devient « moralement normal, presque positif ». Ce conditionnement, martèle-t-il, est le fruit d’un « lavage de cerveau » appuyé par les programmes scolaires, les médias officiels et des discours religieux glorifiant le martyre.

L’expert accuse ensuite Israël d’avoir perdu la bataille du narratif international, en adoptant une posture purement défensive : « À chaque accusation, Israël s’est contenté de dire ‘ce n’est pas nous’. On ne peut pas gagner une guerre médiatique ainsi. » Il estime que l’État hébreu aurait dû exposer dès les premières heures les discours génocidaires du Hamas, les appels explicites à tuer les Juifs et l’endoctrinement des enfants.

Pour Marcus, il est urgent de renverser cette dynamique : « Nous avons toutes les preuves. Il faut montrer que le Hamas et l’Autorité palestinienne sont parmi les pires violateurs des droits humains. » Faute de quoi, Israël continuera, dit-il, à subir une « inversion morale » dangereuse sur la scène internationale.