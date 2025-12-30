Itzik Gvili : "Ne construisez rien à Gaza tant que mon fils n’est pas rentré"

La rencontre a été marquée par l’émotion et l’urgence. Les parents de Ran Gvili, dernier otage encore détenu dans la bande de Gaza, ont été reçus par le président américain Donald Trump à Mar-a-Lago. Une rencontre cruciale pour rappeler au plus haut niveau que leur fils ne doit pas être oublié.

Ran Gvili, 24 ans, a été enlevé le 7 octobre 2023 avant d’être assassiné. Son corps se trouve toujours à Gaza. Pour son père, Itzik Gvili, cette rencontre avec le président américain a été un moment fort : « Il a été tellement gentil, tellement chaleureux avec nous. Il sait tout sur Ran. Il nous a promis qu’il ferait tout ce qu’il peut pour ramener Rani à la maison. »

Le père de l’otage insiste : les engagements entendus sont clairs. Selon lui, les responsables américains ont assuré que la phase 2 du plan sur Gaza ne serait pas engagée tant que Ran ne serait pas rapatrié. « Ils nous ont promis qu’ils ne reconstruiraient rien, qu’ils ne feraient rien avant d’avoir ramené Ran », affirme-t-il à i24NEWS.

Itzik Gvili dit placer sa confiance dans l’équipe qui entoure le président américain Donald Trump comme Jared Kushner, Steve Witkoff, mais aussi dans la coopération avec l’Égypte. « On sent qu’ils travaillent tous ensemble, et tous veulent une seule chose : ramener Ran à la maison. »

Mais l’inquiétude demeure. Le père redoute que le temps, l’actualité et les priorités politiques n’effacent le nom de son fils. « Nous ne voulons pas que Ran devienne un nouveau Ron Arad ou Hadar Goldin », dit-il, en référence à ces soldats restés des années sans retour.

Son message est un appel : « Il faut continuer à parler, à rappeler, à ne pas oublier. Nous avons besoin de l’aide du monde entier. » Une supplique simple, portée par une famille qui refuse que son fils disparaisse dans le silence.