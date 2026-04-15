Jonathan Conricus : "un cessez-le-feu avec l’Iran ne mettrait pas fin à la menace"

L’ancien porte-parole international de Tsahal, Jonathan Conricus, a livré une analyse de la possible prolongation du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, estimant que cette évolution dépend avant tout des priorités de Washington.

« Ce n’est pas Israël qui décide », a-t-il souligné, pointant le rôle déterminant du président américain, guidé selon lui par des considérations économiques, énergétiques et politiques internes, notamment les échéances électorales. Dans ce contexte, Téhéran pourrait se montrer « plus prêt à négocier et à faire des concessions », notamment sous l’effet du blocus naval et des pressions internationales.

Mais pour Israël, cette dynamique diplomatique suscite une réelle inquiétude. « Nous suivons cela avec inquiétude », a expliqué Jonathan Conricus, regrettant que les intérêts israéliens ne soient pas pleinement pris en compte dans les discussions en cours. Il estime que l’objectif affiché par Washington — empêcher l’Iran d’accéder à l’arme nucléaire — pourrait suffire à sceller un accord, sans traiter l’ensemble des menaces.

Or, selon lui, la question ne se limite pas au nucléaire. Le programme balistique iranien, le financement et l’armement des groupes terroristes alliés tels que le Hezbollah, les Houthis ou le Hamas demeurent des enjeux majeurs. « L’opération a atteint plusieurs objectifs, mais pas tous », a-t-il rappelé.

Jonathan Conricus s’appuie notamment sur les déclarations du directeur du Mossad, selon lesquelles la mission ne sera achevée que lorsque l’Iran ne pourra plus menacer directement les citoyens israéliens. Dans cette perspective, un cessez-le-feu apparaîtrait davantage comme « la fin d’un chapitre » que comme une résolution durable du conflit.

L’ancien responsable militaire anticipe ainsi la poursuite des tensions, avec une armée israélienne appelée à rester mobilisée face aux « proxys » iraniens dans la région, notamment à Gaza et au Liban.

« Ce n’est pas la fin de l’histoire », conclut-il, estimant que seule une transformation profonde du régime iranien permettrait d’atteindre l’objectif stratégique complet.