Jordan Krancenblum : "Il faut transformer les enfants en créateurs, pas en simples spectateurs"

À l'heure où l'intelligence artificielle et la cybersécurité redessinent les équilibres technologiques et militaires, Jordan Krancenblum, fondateur de Codii, défend une conviction : les compétences numériques doivent s'acquérir dès le plus jeune âge. Son école de programmation accueille des enfants de 6 à 18 ans afin de les initier au code, à l'intelligence artificielle et à la cybersécurité.

Pour l'entrepreneur israélien, apprendre à programmer ne consiste pas seulement à maîtriser une nouvelle technologie. « Le code est la compétence numéro un du XXIᵉ siècle », affirme-t-il. L'objectif est clair : permettre aux jeunes de devenir des créateurs plutôt que de simples consommateurs de contenus numériques.

Codii propose un parcours progressif. Les plus jeunes découvrent la programmation à travers la création de jeux vidéo, avant d'aborder Python, l'intelligence artificielle ou encore la cybersécurité. Dès 12 ans, les élèves développent leurs propres modèles d'IA, une approche qui leur permet d'acquérir des compétences recherchées dans les secteurs de pointe.

Cette formation attire également des familles qui rêvent de voir leurs enfants intégrer les prestigieuses unités technologiques de Tsahal, notamment l'unité 8200, référence mondiale dans le domaine du renseignement et de la cyberdéfense. Sans garantir leur avenir militaire, Jordan Krancenblum explique que plusieurs programmes de Codii sont conçus pour répondre aux exigences de ces unités d'élite.

L'entrepreneur insiste également sur un enjeu éducatif majeur : lutter contre la consommation passive des écrans. Selon lui, il faut apprendre très tôt aux enfants à utiliser la technologie pour créer, résoudre des problèmes et développer leur esprit critique.

Dans un contexte où les cyberattaques se multiplient et où l'intelligence artificielle joue un rôle grandissant dans les conflits modernes, Jordan Krancenblum estime que ces compétences sont devenues essentielles, aussi bien pour l'avenir professionnel que pour la sécurité des États.

Présente en Israël mais aussi à l'international, Codii ambitionne désormais de former une nouvelle génération d'ingénieurs, de chercheurs et d'innovateurs capables d'imaginer les technologies de demain. Pour son fondateur, investir dans l'éducation numérique des enfants revient avant tout à investir dans leur avenir.