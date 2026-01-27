"La Palestine juive" : Aurélien Bernheim raconte son intervention devenue virale

Invité mardi soir de l’émission Ça se débat, Aurélien Bernheim est revenu sur une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, le montrant prenant la parole au micro lors d’une manifestation pro-palestinienne à Paris. Une séquence virale, qu’il assure pourtant ne pas avoir préméditée.

Selon lui, l’action n’avait rien d’un « coup de communication ». Présent par hasard avec un ami, Aurélien Bernheim explique être tombé sur cette mobilisation organisée un jour de semaine, fait inhabituel selon lui. « Souvent, ces manifestations ont lieu le samedi, précisément pour éviter la présence de Juifs pratiquants », affirme-t-il. Profitant de l’occasion, il décide alors d’entrer dans le cortège. Les organisateurs lui tendent le micro, pensant accueillir un soutien. Il choisit au contraire d’y défendre « la Palestine juive » et un sionisme assumé, provoquant stupeur et confusion.

Militant engagé au sein du MEJF, Aurélien Bernheim a profité de l’émission pour exposer sa vision du combat contre l’antisémitisme. Il revendique une rupture avec ce qu’il qualifie de « slogans creux » tels que le « vivre-ensemble » ou la solution à deux États, et appelle à un rassemblement autour de valeurs qu’il juge claires : un sionisme « authentique », la fierté juive et la loyauté à la France.

Il affirme que la lutte contre l’antisémitisme ne doit pas être enfermée dans un camp politique. « Nous discutons avec tous ceux qui veulent combattre la haine, sans étiquette », explique-t-il, dénonçant ce qu’il considère comme un « cordon sanitaire hypocrite » entretenu par certaines organisations.

Aurélien Bernheim a également rappelé que le MEJF est désormais la branche étudiante du Betar France, relancé récemment. Il conclut par un appel aux familles et aux étudiants juifs : rejoindre des structures qu’il présente comme des espaces de transmission, de fierté identitaire et de défense active de la communauté.