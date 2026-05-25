Le nouveau grand rabbin de Paris appelle à un judaïsme "vivant, fort et assumé"

Élu le 29 avril dernier au poste de grand rabbin de Paris pour un mandat de sept ans, Alain Shlomo Senior a détaillé les grandes orientations qu’il entend donner à sa mission spirituelle et communautaire.

Le nouveau grand rabbin de Paris a rappelé que sa fonction dépasse largement le seul cadre religieux administratif. S’il supervise les services liés aux mariages, conversions, divorces religieux, à l’enseignement ou encore à la cacherout, il estime surtout porter une responsabilité morale et spirituelle envers l’ensemble des Juifs de France.

Alain Shlomo Senior a salué « le potentiel extraordinaire » de la communauté juive française, qu’il décrit comme vivante, chaleureuse et profondément attachée à ses traditions. Selon lui, l’enjeu principal sera désormais de fédérer les synagogues, maisons d’étude et institutions communautaires autour d’une dynamique commune.

Interrogé sur l’alyah, le nouveau grand rabbin de Paris a adopté une position équilibrée. Il a rappelé que l’installation en Israël faisait partie de la conscience historique du peuple juif, tout en soulignant qu’il s’agissait d’une décision strictement personnelle. Son rôle, dit-il, sera d’accompagner les familles souhaitant franchir ce cap, sans pour autant abandonner les Juifs qui continueront de vivre en France.

Face à la montée de l’antisémitisme depuis le 7 octobre, Alain Shlomo Senior appelle également à la vigilance sans renoncer à la vie juive. Il estime que les Juifs de France doivent rester « sereins mais prudents », continuer à fréquenter les synagogues, les écoles juives et les commerces cacher tout en renforçant la sécurité des lieux communautaires.

Le grand rabbin insiste enfin sur la nécessité de maintenir un judaïsme assumé et vivant malgré les tensions actuelles. « Prudence et constance dans l’engagement juif », résume-t-il, comme ligne directrice pour les années à venir.