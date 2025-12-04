Le pasteur Chris Rue appelle à "rétablir la vérité" après sa visite des sites du 7 octobre en Israël

Présent en Israël dans le cadre d’une délégation de plus de mille leaders chrétiens américains, organisée par le ministère israélien des Affaires étrangères et Friends of Zion, le pasteur Chris Rue a expliqué le sens de ce voyage : « Réunir des pasteurs pour qu’ils prennent conscience de ce qui se passe ici, comprendre les gens, ce qu’ils ont vécu, et faire la différence entre le narratif et la vérité. »

Lors de la visite du site du festival Nova, l’un des lieux les plus endeuillés du 7 octobre, l’émotion l’a submergé. « Vous ressentez le poids, la lourdeur des événements. Ces visages auraient pu être mon fils, ma fille, mon épouse », confie-t-il, évoquant l’empathie profonde éprouvée en découvrant l’ampleur de la tragédie. Le pasteur souligne que « tout le monde en Israël connaît quelqu’un qui a été perdu ce jour-là », mesurant l’impact national du massacre.

Interrogé sur le message qu’il adressera en rentrant aux États-Unis, Chris Rue se montre direct : « À l’Ouest, on exagère énormément et on ment énormément à propos de cette région du monde. » Il affirme vouloir « communiquer la vérité », témoigner de ce que vivent les Israéliens, tout en rappelant qu’il est possible de garder « de la compassion pour les gens de Gaza et les Palestiniens ».

Pour lui, la compréhension du drame israélien ne peut s’arrêter aux images : « La difficulté morale, émotionnelle et mentale est immense. » Il appelle enfin à « prier pour Israël et encourager cette nation », convaincu que ce soutien est essentiel pour l’avenir du Proche-Orient.