Les ravitailleurs, pièce maîtresse de la puissance militaire des États-Unis

Ils passent souvent inaperçus, pourtant sans eux, une grande partie des opérations aériennes américaines serait tout simplement impossible. Invité des Décrypteurs sur i24NEWS, le spécialiste de l’aéronautique Michel Polacco a expliqué pourquoi les avions ravitailleurs constituent le véritable « nerf de la guerre » de l'US Air Force.

Selon lui, ces appareils permettent aux avions de chasse, bombardiers, hélicoptères et autres aéronefs de rester en vol pendant de longues heures et d'intervenir à très grande distance de leurs bases. Chaque ravitailleur peut transporter jusqu'à 85 tonnes de carburant et ravitailler successivement une quinzaine, voire une vingtaine d'appareils avant de devoir lui-même retourner au sol.

La présence de plus de trente ravitailleurs américains à l'aéroport Ben Gourion a suscité des interrogations. Michel Polacco rappelle toutefois que ce déploiement n'a rien d'exceptionnel pour les États-Unis, qui disposent d'une flotte de plusieurs centaines d'appareils de ce type. À titre de comparaison, la France n'a longtemps exploité qu'une dizaine de ravitailleurs, tandis que l'ensemble des forces européennes en possède un nombre très limité.

Pourquoi ces avions stationnent-ils sur un aéroport civil plutôt que sur des bases militaires israéliennes ? L'expert souligne que ces appareils imposants nécessitent des infrastructures spécifiques : longues pistes, vastes parkings, logistique importante et capacités de ravitaillement adaptées. Ben Gourion répond à ces exigences bien mieux que la plupart des bases militaires israéliennes.

Enfin, Michel Polacco insiste sur un point essentiel : lorsqu'une puissance comme les États-Unis déploie plusieurs centaines d'avions de combat dans une région, disposer de dizaines de ravitailleurs devient une nécessité opérationnelle. Derrière ces appareils discrets se cache en réalité l'un des piliers de la supériorité aérienne américaine, capable de soutenir simultanément des opérations sur plusieurs théâtres d'opérations.