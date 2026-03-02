Magen David Adom : Ilan Klein appelle la population à suivre strictement les consignes de sécurité

Invité sur i24NEWS, Ilan Klein, directeur des relations extérieures du Magen David Adom, a rappelé que les équipes de secours israéliennes sont pleinement mobilisées depuis le début de l’escalade. Après des interventions à Beit Shemesh puis à Beersheva, les secouristes opèrent sans relâche sur les sites touchés par les frappes.

« Comme lors de chaque conflit, nous sommes sur le terrain », a-t-il souligné, insistant sur la réactivité des équipes. Le Magen David Adom, service national d’urgence médicale, intervient en quelques minutes seulement après une alerte. L’objectif prioritaire, explique-t-il, est d’identifier le point d’impact du missile, puis de localiser d’éventuelles victimes au cœur d’un environnement souvent instable et dangereux.

Sur place, les secouristes doivent composer avec des destructions importantes, des débris et des risques persistants. Des unités mobiles de soins intensifs et de nombreux bénévoles sont déployés afin de prendre en charge les blessés le plus rapidement possible. « Dès qu’une victime est localisée, nous la traitons immédiatement avant son évacuation vers l’hôpital », précise-t-il.

Malgré l’ampleur des dégâts constatés, Ilan Klein souligne un élément essentiel : le respect des consignes de sécurité sauve des vies. « Si nous avons de la chance, c’est parce que les citoyens écoutent les instructions », affirme-t-il. Il appelle la population à continuer d’appliquer strictement les directives de la défense passive, notamment à rejoindre sans délai les abris dès le déclenchement des sirènes.

En cette période de tensions intenses, le Magen David Adom demeure un pilier du dispositif civil israélien, mobilisé jour et nuit pour protéger et sauver des vies.