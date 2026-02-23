Malgré la guerre, Israël vise 7 millions de touristes d’ici 2030

Invité ce lundi soir dans La Grande Édition sur i24NEWS, Michael Izhakov, directeur général du ministère israélien du Tourisme, a affiché lundi un optimisme mesuré quant à l’avenir du secteur malgré un contexte régional instable.

Israël a clôturé l’année 2025 avec 1,3 million de visiteurs. « Ce n’est pas énorme pour une année marquée par la guerre, mais le tourisme israélien repose sur des bases solides », a-t-il souligné, précisant qu’en ce début d’année, 100 000 touristes supplémentaires ont été enregistrés par rapport à la même période l’an dernier. Selon lui, les performances du secteur restent toutefois étroitement liées à l’évolution de la situation sécuritaire au Proche-Orient.

Une campagne internationale est prête, mais pas encore lancée, en raison du contexte. Elle ciblera principalement l’Amérique du Nord, les communautés juives à travers le monde ainsi que certaines communautés chrétiennes, notamment en France. Objectif : rappeler qu’Israël demeure une destination sûre. Michael Izhakov insiste sur les classements internationaux en matière de sécurité, affirmant qu’Israël se situe à un niveau comparable, voire supérieur, à plusieurs pays européens. « Il ne suffit pas de le dire, il faut le démontrer », explique-t-il.

Sur le plan des infrastructures, le responsable met en avant un signal fort : seize nouveaux hôtels ont ouvert cette année, malgré la guerre. Des dispositifs d’incitation encouragent également la construction de chambres à double usage, permettant d’assurer à la fois rentabilité et sécurité. L’objectif affiché reste ambitieux : atteindre 7 millions de touristes d’ici 2030. Il rappelle qu’après la crise du Covid-19, le tourisme israélien avait rebondi rapidement, frôlant les 4 millions de visiteurs.

Enfin, Michael Izhakov se montre favorable à l’arrivée de nouvelles compagnies aériennes, comme Wizz Air, afin de compenser la perte de sièges liée au départ de Turkish Airlines. « La concurrence est saine. Nous avons besoin de sièges », conclut-il, convaincu que le marché israélien demeure attractif et porteur à long terme.