Malgré la guerre, Israël vise 7 millions de touristes d’ici 2030
Michael Izhakov, directeur général du ministère israélien du Tourisme, a affirmé que malgré la guerre et l’incertitude régionale, Israël reste une destination attractive et sûre.
Invité ce lundi soir dans La Grande Édition sur i24NEWS, Michael Izhakov, directeur général du ministère israélien du Tourisme, a affiché lundi un optimisme mesuré quant à l’avenir du secteur malgré un contexte régional instable.
Israël a clôturé l’année 2025 avec 1,3 million de visiteurs. « Ce n’est pas énorme pour une année marquée par la guerre, mais le tourisme israélien repose sur des bases solides », a-t-il souligné, précisant qu’en ce début d’année, 100 000 touristes supplémentaires ont été enregistrés par rapport à la même période l’an dernier. Selon lui, les performances du secteur restent toutefois étroitement liées à l’évolution de la situation sécuritaire au Proche-Orient.
Une campagne internationale est prête, mais pas encore lancée, en raison du contexte. Elle ciblera principalement l’Amérique du Nord, les communautés juives à travers le monde ainsi que certaines communautés chrétiennes, notamment en France. Objectif : rappeler qu’Israël demeure une destination sûre. Michael Izhakov insiste sur les classements internationaux en matière de sécurité, affirmant qu’Israël se situe à un niveau comparable, voire supérieur, à plusieurs pays européens. « Il ne suffit pas de le dire, il faut le démontrer », explique-t-il.
Sur le plan des infrastructures, le responsable met en avant un signal fort : seize nouveaux hôtels ont ouvert cette année, malgré la guerre. Des dispositifs d’incitation encouragent également la construction de chambres à double usage, permettant d’assurer à la fois rentabilité et sécurité. L’objectif affiché reste ambitieux : atteindre 7 millions de touristes d’ici 2030. Il rappelle qu’après la crise du Covid-19, le tourisme israélien avait rebondi rapidement, frôlant les 4 millions de visiteurs.
Enfin, Michael Izhakov se montre favorable à l’arrivée de nouvelles compagnies aériennes, comme Wizz Air, afin de compenser la perte de sièges liée au départ de Turkish Airlines. « La concurrence est saine. Nous avons besoin de sièges », conclut-il, convaincu que le marché israélien demeure attractif et porteur à long terme.