Marion Maréchal alerte sur les dérives d’Oxfam, l’islamisme en Europe et salue le modèle nataliste israélien

Marion Maréchal, présidente du parti Identité, Liberté et députée européenne (groupe ECR), était l’invitée d’i24NEWS ce jeudi soir dans l'émission "ça se débat". Elle y a livré une intervention articulée autour de trois thèmes majeurs : les soupçons de financements indirects au Hamas via Oxfam, la progression de l’islamisme en Europe et l’enjeu vital de la natalité française.

Elle annonce avoir saisi l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et le Parquet national antiterroriste après des révélations affirmant qu’Oxfam — dirigée par Cécile Duflot — aurait financé, via des fonds européens, des projets facilitant la dissimulation d’infrastructures du Hamas. L’ONG aurait perçu plus de 750 millions d’euros entre 2013 et 2023. « On ne peut pas laisser cela en l’état », affirme-t-elle, réclamant un débat au Parlement européen sur l’usage des fonds publics dans la bande de Gaza.

La députée s’inquiète ensuite de la construction à Strasbourg de ce qui deviendra « la plus grande mosquée d'Europe », portée par le mouvement turc Millî Görüş. Elle rappelle que son fondateur prônait « la conquête islamique de Rome », dénonçant une menace pour « l’intégrité du territoire national ». L'organisation gérerait 71 mosquées en France et près de 500 en Europe.

Enfin, Marion Maréchal défend la natalité comme « grande cause nationale », saluant Israël, « modèle extrêmement intéressant » en la matière. Face à la chute historique des naissances et à l’augmentation de l'immigration, elle appelle à une politique ambitieuse mêlant soutien fiscal, politique familiale et revalorisation culturelle de la maternité. « Comme en Israël, il faut réhabiliter les familles : c’est la plus belle chose qui soit. »