Menashé Zalka, le footballeur-réserviste qui incarne la fierté d’Israël

Seul footballeur professionnel au monde à être également combattant réserviste, Menashé Zalka a livré un témoignage rare et bouleversant dans l'émission Défense au micro de Matthias Inbar. À ses yeux, défendre Israël n’est pas un choix mais un devoir sacré, indissociable de son identité et de sa carrière.

Invité à saluer les jeunes futurs soldats et à rendre hommage aux combattants tombés, Zalka s’est dit « fier d’être ici pour honorer ceux qui ont défendu notre peuple et notre pays ». Lorsque l’armée l’a appelé le 7 octobre, il explique ne pas avoir hésité une seule seconde : son sac était prêt avant même la convocation officielle. « Porter l’uniforme est un privilège », affirme-t-il, décrivant la guerre comme un moment où il lui semblait impensable de rester en dehors du front.

Alors que de nombreux jeunes footballeurs cherchent parfois à contourner leurs obligations militaires, Menashé Zalka tient un discours clair : ceux qui sont en bonne santé doivent servir, « pour protéger nos familles, notre terre et notre peuple ».

Interrogé sur les pancartes pro-Hamas et les slogans antisémites aperçus dans certains stades européens, il répond avec franchise : « Je n’attends rien des antisémites de France. » Il appelle les juifs du monde à se tourner vers Israël, « leur foyer naturel », rappelant que le peuple juif est une nation ancienne, forte et prête à se défendre.

Malgré les tensions, Menashé Zalka reste animé par l’espoir. Il dit voir une jeunesse unie, déterminée, et souligne les élans de solidarité nés pendant la guerre. « Il y a beaucoup de belles choses », assure-t-il, convaincu que l’avenir d’Israël se construira ensemble, avec courage et fierté.