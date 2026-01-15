Meyer Habib dénonce un "aveuglement judiciaire" face à l’antisémitisme

Après le verdict qui a suscité une vive polémique, Meyer Habib est sorti du silence sur i24NEWS pour exprimer sa colère et son inquiétude. L’ancien député des Français de l’étranger se dit « écœuré » par une décision de justice qui a refusé de qualifier d’antisémite le fait d’avoir été traité à plusieurs reprises de « porc » et de « cochon ».

Pour Meyer Habib, il ne s’agit pourtant pas d’une ambiguïté sémantique mais d’une évidence historique. « Traiter un Juif de cochon est la plus vieille insulte antisémite qui soit », martèle-t-il, rappelant que ce vocabulaire a traversé les siècles comme un marqueur clair de haine antijuive. Selon lui, en niant cette réalité, la justice française affaiblit dangereusement la lutte contre l’antisémitisme.

L’ancien parlementaire explique avoir volontairement retenu toute réaction physique le jour des faits, par respect pour ses fonctions et par confiance dans l’institution judiciaire. Une retenue qu’il dit aujourd’hui regretter amèrement. « J’ai fait confiance à la justice, et j’ai eu tort », affirme-t-il, annonçant néanmoins son intention de faire appel.

Au-delà de son cas personnel, Meyer Habib alerte sur les conséquences collectives de ce verdict. Il évoque une explosion d’insultes et de menaces sur les réseaux sociaux depuis la décision, parlant de centaines, parfois de milliers de messages par jour. « Qui se réjouit aujourd’hui ? Les antisémites. Qui souffre ? Les victimes », résume-t-il.

Il établit également un lien direct entre la banalisation verbale de l’antisémitisme et les passages à l’acte violents, rappelant plusieurs affaires récentes où le caractère antisémite n’a pas été retenu par la justice, malgré des éléments accablants. Pour lui, l’antisionisme sert trop souvent de paravent à une haine plus ancienne et plus profonde.

S’il se dit déterminé à poursuivre le combat par les voies légales, Meyer Habib conclut avec gravité : « Je suis inquiet pour la France. Ce qui commence par des mots finit toujours par des actes. »