Michel Fayad estime que Paris se rapproche des positions du Golfe

Invité de L'Édition du Soir mardi sur i24NEWS, le professeur de géopolitique Michel Fayad a estimé que les sanctions françaises visant plusieurs responsables israéliens s'inscrivent dans une orientation diplomatique désormais bien établie. Selon lui, la politique étrangère française se rapproche de plus en plus des positions défendues par certaines monarchies du Golfe, notamment l'Arabie saoudite et le Qatar.

Il souligne que ces pays représentent une part importante des débouchés du complexe militaro-industriel français, ce qui, selon lui, contribuerait à influencer les choix diplomatiques de la France au Moyen-Orient.

Michel Fayad voit dans cette évolution la continuité d’une politique engagée depuis plusieurs décennies. Il rappelle notamment les désaccords historiques entre Paris et Jérusalem après la guerre des Six Jours, ainsi que les divergences apparues au cours de la guerre du Liban.

L’analyste a également commenté la visite au Liban d’une délégation de députés de La France insoumise, parmi lesquels Rima Hassan. Selon lui, cette initiative participe d’une lecture politique du conflit qui ne reflète pas la réalité des rapports de force sur le terrain. Il accuse les élus concernés de présenter le conflit sous un angle idéologique plutôt que géopolitique.

Enfin, Michel Fayad s’est montré particulièrement sévère à l’égard de la FINUL. Il considère que la force onusienne n’a pas rempli sa mission première, qui consistait à faire appliquer la résolution 1701 du Conseil de sécurité et à empêcher le réarmement du Hezbollah au sud du Liban. Selon lui, la mission de la FINUL touche aujourd’hui à ses limites et son avenir apparaît de plus en plus incertain.

À travers cette analyse, Michel Fayad dresse le portrait d’un Moyen-Orient où les équilibres diplomatiques restent largement déterminés par les rapports de force régionaux et les intérêts stratégiques des grandes puissances.