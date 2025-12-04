“Migdalor : le Phare” : une exposition rend hommage à six soldats tombés à Gaza

À la veille de l’inauguration d’une exposition profondément symbolique à Netanya, Yaacov Peretz a témoigné ce jeudi soir sur i24NEWS de l’émotion et du sens derrière “Migdalor – Le Phare”, un projet né pour honorer la mémoire de six soldats israéliens tués dans la guerre contre le Hamas. Parmi eux, sa petite-fille, la capitaine Léadar Peretz, première victime identifiée de l’opération “Épée de fer”.

Léadar, officière logistique du régiment 77, a été tuée le 20 juillet 2023 alors qu’elle supervisait le transfert de troupes vers la frontière de Gaza. Depuis deux ans, les familles des six soldats se réunissent chaque mardi dans un groupe de soutien organisé par le ministère de la Défense. C’est de ce lien tissé dans la douleur et la solidarité qu’est née l’idée d’une exposition qui ferait rayonner leurs histoires au-delà de la tragédie.

“Le Phare”, explique Yaacov Peretz, a été pensé comme une lumière projetée dans l’obscurité : un hommage mais aussi un message de vie, de continuité et d’espoir. Les six artistes associés au projet ont travaillé main dans la main avec les familles pour créer des œuvres originales, chacune inspirée de l’héritage, des valeurs et des rêves de ces jeunes soldats.

“Derrière chaque nom gravé dans la pierre se trouve un monde entier”, rappelle Yaacov Peretz, soulignant la responsabilité collective de transmettre leur lumière.

L’exposition ouvre officiellement ce vendredi à 10h30 et sera accessible au public jusqu’au 24 juillet 2026, à l’exception des lundis et mercredis réservés aux visites privées.