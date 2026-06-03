Nadia Geerts : quand une question sur Gaza déclenche une tempête médiatique

Peut-on encore poser certaines questions sur Gaza sans être immédiatement cloué au pilori ? C'est la réflexion au cœur du nouveau livre de Nadia Geerts, chroniqueuse, essayiste et militante laïque belge, invitée sur i24NEWS pour présenter L'affaire du Tweet Gaza ou la défaite de la raison.

Tout est parti d'un message publié sur les réseaux sociaux en juin 2025. Après avoir effectué une recherche rapide, Nadia Geerts évoque l'existence de restaurants encore ouverts dans la bande de Gaza malgré la guerre. Un simple tweet qui déclenche alors une vague d'attaques d'une rare violence. Bien qu'elle retire rapidement sa publication et reconnaisse sa maladresse, la polémique continue de la poursuivre pendant des mois.

Mais pour l'essayiste belge, l'affaire dépasse largement son cas personnel. Elle raconte que plusieurs enquêtes journalistiques menées par la suite en France, en Allemagne et en Belgique flamande ont confirmé que certains restaurants étaient effectivement en activité à Gaza à cette période. Une réalité qui, selon elle, n'enlève rien à la gravité de la situation humanitaire mais qui méritait néanmoins d'être examinée.

Au-delà du tweet, Nadia Geerts s'interroge sur l'évolution du débat public en Belgique. Elle estime qu'une position pro-palestinienne est devenue, dans certains milieux, un préalable incontournable à toute discussion. À l'inverse, ceux qui tentent d'apporter de la nuance ou de rappeler les responsabilités du Hamas seraient rapidement soupçonnés de soutenir Israël.

Son ouvrage pose ainsi une question plus large : la recherche de la vérité est-elle encore possible lorsque les considérations morales prennent le pas sur les faits ? Pour l'auteure, le véritable enjeu n'est plus seulement de savoir si une affirmation est vraie ou fausse, mais de déterminer si elle est socialement et moralement autorisée.

Un débat qui dépasse largement le conflit israélo-palestinien et qui touche au fonctionnement même des démocraties contemporaines.