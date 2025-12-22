Nina Azoulai, l’autodérision en scène et l’humour en partage

Invitée de ça se débat ! sur i24NEWS, l’humoriste Nina Azoulai a livré une intervention à la fois chaleureuse, drôle et sincère, revenant sur son parcours, ses inspirations et son actualité scénique. Formée à l’école de commerce avant d’assumer pleinement sa vocation, elle confie avoir toujours voulu faire rire. Depuis quatre ans, elle écume les comedy clubs parisiens et joue, depuis deux ans, son spectacle Bonne copine au Point Virgule à Paris.

Inspirée par des figures majeures de l’humour français comme Gad Elmaleh et Florence Foresti, Nina Azoulai évoque avec émotion la première partie qu’elle a assurée pour Gad Elmaleh il y a deux ans, une expérience fondatrice. « Même si je ne perçais pas, je me serais dit : au moins, j’ai fait ça », confie-t-elle avec modestie.

Son spectacle, dont le titre joue volontairement sur l’ironie, repose largement sur l’autodérision. Elle y aborde le rapport au corps, l’amitié féminine et les complexes du quotidien, avec un sens aigu de l’observation et un humour accessible. Très active sur les réseaux sociaux, elle s’est également fait remarquer par des parodies musicales liées aux fêtes juives, notamment à Kippour et Hanouka, qu’elle décrit comme des formats « qui restent en tête et se partagent en famille ».

Interrogée sur une éventuelle venue en Israël, Nina Azoulai ne cache pas son enthousiasme. Encouragée par les chroniqueurs du plateau et par les messages de spectateurs, elle se dit prête à franchir le pas si le public est au rendez-vous.

Entre scènes parisiennes, vidéos virales et projets à l’international, Nina Azoulai incarne une nouvelle génération d’humoristes, ancrée dans son époque, sincère dans son propos et résolument tournée vers le partage du rire.