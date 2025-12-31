"Nous assistons à une libération de la parole antisémite", déplore Corine Serfati-Chetrit à i24NEWS

Une plainte pour injure aggravée à caractère antisémite a été déposée après des propos d’une violence extrême proférés publiquement à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. L’avocate de la plaignante, Corine Serfati-Chetrit, est intervenue sur i24NEWS pour dénoncer ce qu’elle qualifie de libération inquiétante de la parole antisémite et appeler les autorités à agir sans délai.

Selon la juriste, les faits sont juridiquement caractérisés et relèvent du tribunal correctionnel. « Une plainte a déjà été déposée et je veillerai personnellement à ce qu’elle soit suivie d’une procédure judiciaire », a-t-elle assuré, rappelant la gravité des propos tenus et la nécessité de traduire leur auteur devant la justice.

Au-delà de l’aspect pénal, l’avocate insiste sur le contexte dans lequel l’agression verbale s’est produite : un lieu public parmi les plus fréquentés de France, en plein cœur de la capitale, devant des centaines de témoins. « Il faut imaginer la scène : un homme qui, librement, sans retenue, tient des propos antisémites d’une extrême violence devant ses collègues », souligne-t-elle.

L’affaire pose également la question des responsabilités institutionnelles, notamment si les auteurs des propos s’avéraient être des salariés de l’aéroport. « Des comptes devront être rendus », prévient l’avocate, appelant à des sanctions disciplinaires le cas échéant.

Pour Corine Serfati-Chetrit, ce dossier est symptomatique de la réalité vécue par les Juifs en France en 2025 : une banalisation de la haine et une mise en danger des victimes, y compris lorsqu’elles tentent simplement de s’opposer à des propos racistes.

Elle conclut par un appel solennel : « L’antisémitisme n’est pas une opinion, c’est un délit. J’attends de la justice une condamnation à la hauteur de la gravité des faits. »