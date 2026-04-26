OTAN : la Turquie, allié indispensable malgré ses ambiguïtés, selon Nora Seni

Invitée à analyser la position d’Ankara dans le contexte des tensions régionales et du conflit impliquant l’Iran, l’historienne Nora Seni dresse le portrait d’un acteur à la fois incontournable et profondément ambivalent au sein de l’Alliance atlantique. Pour elle, la question n’est pas tant de savoir si la Turquie peut rester un allié fiable de l’OTAN, mais plutôt de reconnaître qu’elle est, de fait, impossible à contourner.

Malgré des choix stratégiques parfois en rupture avec ses partenaires occidentaux — comme l’acquisition de systèmes de défense russes S-400 — Ankara n’a jamais été exclue de l’OTAN. «La seule sanction réelle a été son éviction du programme des F-35», rappelle-t-elle, soulignant au passage la dépendance structurelle de l’Alliance vis-à-vis de la Turquie. Par sa position géographique, à la croisée du Moyen-Orient, de l’Europe et de la mer Noire, mais aussi par son rôle en Syrie et la montée en puissance de son industrie de défense, le pays constitue un pilier stratégique majeur.

Dans ce contexte, Nora Seni évoque un «traitement de faveur» implicite accordé à Ankara, précisément en raison de son poids géopolitique. Cette réalité limite la capacité de l’OTAN à sanctionner réellement les écarts de la Turquie vis-à-vis de la ligne occidentale.

Concernant l’Iran, l’historienne souligne une posture turque prudente et pragmatique. Ankara ne se sent pas directement menacée, mais demeure fortement concernée par les conséquences régionales d’un conflit prolongé. Elle appelle à une désescalade rapide, redoutant un déséquilibre durable au Moyen-Orient.

Plus profondément, Nora Seni rappelle que les relations entre la Turquie et l’Iran reposent sur un équilibre historique ancien. Malgré des rivalités ponctuelles et des alignements opposés sur certains dossiers, les deux puissances n’ont jamais basculé dans un affrontement direct, et leur frontière est restée inchangée depuis près de quatre siècles.

Elle souligne également que la Turquie a, à plusieurs reprises, refusé de s’aligner sur les sanctions internationales contre l’Iran, illustrant une politique étrangère indépendante, guidée par ses propres intérêts.

Au final, l’analyse de Nora Seni met en lumière une réalité stratégique complexe : la Turquie joue sur plusieurs tableaux, entre fidélité à l’OTAN et autonomie régionale, dans un équilibre subtil mais essentiel à la stabilité de l’ensemble du système international.