"Parler d’apartheid en Israël est une absurdité" : le témoignage du père Louis-Marie Coudray

Invité de "Ça se débat" sur i24NEWS en ce jour de Noël, le Père Louis-Marie Coudray, supérieur de l’abbaye bénédictine d’Abou Gosh, a livré un témoignage sur la vie des chrétiens en Israël, loin des clichés et des accusations récurrentes portées contre l’État hébreu.

Installé en Israël depuis 1980, le religieux a expliqué avoir célébré Noël « comme chaque année », dans la prière et la convivialité, en accueillant notamment de nombreux amis israéliens juifs autour de la table du monastère. « Une naissance est toujours joyeuse. Pour les chrétiens, c’est le Prince de la paix qui naît, et nous savons combien la paix est nécessaire aujourd’hui », a-t-il confié, évoquant une fête marquée à la fois par la joie et la gravité du contexte.

Interrogé sur la liberté religieuse, le père Coudray se montre catégorique : il n’a « jamais eu aucun problème » pour pratiquer sa foi en Israël. Vivant à Abou Gosh, un village majoritairement musulman entouré de localités juives, il décrit une cohabitation paisible et quotidienne entre communautés. « Je ne vois vraiment pas où est le problème de la liberté pour les chrétiens ici », insiste-t-il.

Face aux accusations d’« apartheid », sa réaction est sans appel : « C’est une absurdité ». Selon lui, ces qualificatifs relèvent d’un « abus de langage » qui dénature la réalité. Sur le plan du droit, affirme-t-il, il n’existe aucune discrimination légale entre citoyens israéliens selon leur religion, et la diversité visible dans les universités ou le monde médical en est la preuve.

Enfin, malgré les guerres, les tensions régionales et les missiles, le père Coudray assure n’avoir jamais envisagé de quitter Israël. Par fidélité et par « rectitude morale », dit-il, estimant qu’on ne quitte pas un pays dans l’épreuve après y avoir été accueilli dans les périodes plus heureuses.