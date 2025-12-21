Pierre Besnainou : "Aucun gouvernement occidental n’a pris la mesure de la menace"

Pierre Besnainou, vice-président du Congrès juif mondial, a dressé dimanche un constat alarmant de la montée de l’antisémitisme depuis le 7 octobre, observée aussi bien en Europe qu’aux États-Unis et en Australie. Selon lui, cette flambée est la conséquence directe de discours politiques tenus après les attaques, qui se sont transformés en actes antisémites d’une extrême violence, culminant avec l’attentat de Sydney.

Il reproche aux gouvernements occidentaux de ne pas avoir exercé la vigilance nécessaire, rappelant que dès le 9 octobre, des appels explicites à la haine – tels que « gazer les Juifs » à Sydney ou l’internationalisation de l’intifada à Paris – étaient déjà visibles dans l’espace public. Pour Pierre Besnainou, aucun État n’a réellement agi avec la fermeté requise pour endiguer cette déferlante.

Il évoque également l’existence de cellules terroristes, parfois financées par l’Iran et alimentées par des mouvances islamistes, prêtes à s’en prendre aux communautés juives à travers le monde. Une menace qu’il jugeait prévisible, mais insuffisamment prise en compte par les dirigeants occidentaux.

S’il reconnaît une inquiétude légitime pour l’avenir des Juifs dans les sociétés occidentales, notamment face à certaines instrumentalisations politiques et à la radicalisation de l’opinion publique, Pierre Besnainou lance un message clair : ne pas céder à la peur. Il appelle les communautés juives à ne pas se cacher, à rester visibles, unies et fortes, à Paris comme à New York, convaincu que cette affirmation collective est la meilleure réponse face à la haine.