Polémique autour d’un ouvrage islamiste : l’alerte de Yohan Pawer sur sa vente en France

Invité mardi soir dans "Ça se débat" sur i24NEWS, le militant et président du collectif Eroc Yohan Pawer a tiré la sonnette d’alarme sur la commercialisation en France d’un ouvrage qu’il qualifie de « extrêmement violent » et appelant explicitement à la haine et au meurtre de plusieurs catégories de personnes.

À l’origine de cette alerte, une vidéo diffusée par Yohan Power sur le réseau social X, dans laquelle il montre que le livre était proposé à la vente dans des enseignes majeures telles que la FNAC et Amazon. Selon lui, l’ouvrage contient des appels explicites à tuer notamment les homosexuels, les juifs, les chrétiens et les apostats, et véhicule une idéologie radicale incompatible avec les valeurs de la République.

https://x.com/i/web/status/2007876449127354645 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Yohan Power explique avoir découvert la popularité du livre via TikTok, à travers une tendance très suivie par les jeunes, consistant à attribuer des notes positives à des ouvrages. « De nombreuses jeunes femmes voilées affirmaient que ce livre leur avait appris la tolérance et le respect », a-t-il souligné, dénonçant une contradiction totale avec le contenu réel du texte.

Au cours de l’émission, l’invité a également pointé ce qu’il considère comme une banalisation inquiétante de discours islamistes auprès d’un public jeune et influençable, parfois âgé de 14 ou 15 ans. Il a évoqué une génération en quête de repères, susceptible de trouver dans ce type d’ouvrages une forme de réponse identitaire.

À la suite de la polémique, Yohan Pawer a annoncé à l’antenne que le pass Culture avait officiellement retiré le livre de sa liste de références, une décision également suivie par la FNAC et Amazon. Une décision qu’il a qualifiée de « grande victoire ».

S’il reconnaît que l’ouvrage reste disponible dans certaines librairies islamiques en ligne, Yohan Pawer estime que cette affaire constitue un signal d’alarme fort sur la progression de l’islamisme en France et sur la responsabilité des plateformes de diffusion culturelle.