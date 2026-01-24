"Protéger l’État d’Israël, comme père et comme commandant" : la mission du lieutenant-colonel A

Commandant de bataillon au sein du commandement du front intérieur, le lieutenant-colonel A. incarne une réalité souvent méconnue de la guerre en Israël : celle d’unités de défense civile qui sont aussi des unités de combat. Dans une interview poignante, il raconte son engagement, celui de ses soldats, et la ligne de crête permanente entre le rôle de chef militaire et celui de père de famille.

Contrairement à l’image réductrice souvent associée au front intérieur — sirènes, consignes et protection des civils — le lieutenant-colonel rappelle que ses hommes sont avant tout des combattants. Présents sur toutes les scènes d’impact, engagés en Judée-Samarie comme sur les autres fronts, ils participent pleinement à l’effort de guerre, y compris lors d’opérations majeures.

Son parcours est marqué par la perte. Vétéran de la Deuxième Guerre du Liban, il a vu tomber plusieurs frères d’armes. La mort de Benji Hillman, enseveli sous les décombres d’une maison frappée en plein combat, a été un tournant. De cette tragédie est née la création d’unités spécialisées dans le sauvetage sous le feu. « Je voulais que ce qui est arrivé à Benji n’arrive plus à d’autres soldats », confie-t-il.

Mobilisé sans interruption depuis plus de deux ans, le commandant évoque la fatigue, mais surtout la force morale de ses troupes. Certains ont accompli 150 jours de réserve, lui-même plus de 400. Ce qui les tient, dit-il, c’est un sens aigu de la responsabilité et un attachement viscéral au peuple et à l’État d’Israël.

Le 7 octobre reste un moment fondateur. Avant de partir, il rassemble ses cinq enfants et leur dit la vérité : « Toute une vie, on se prépare à protéger l’État d’Israël. » Une phrase à la fois de père et de commandant.

Aujourd’hui, sa plus grande fierté reste son bataillon : plus aguerri, plus soudé, prêt à secourir et à combattre. « Nous sommes des bataillons de défense civile et des bataillons combatifs. Et nous continuerons, avec l’aide de Dieu. »