Quatre ans de guerre : la communauté juive d’Ukraine tient bon

Invité de la Grande Édition ce mardi soir, le rabbin Mayer Stambler, figure dirigeante de la communauté juive d’Ukraine et émissaire du mouvement Loubavitch, a livré un témoignage marqué par la foi et la résilience, quatre ans après le début de la guerre.

« Nous vivons une guerre interminable », a-t-il reconnu, tout en soulignant que la peur d’une conquête totale n’est plus celle des premiers mois. Malgré les bombardements réguliers, les pénuries d’électricité — parfois limitées à quelques heures par jour — et les dégâts aux infrastructures, la communauté juive continue de vivre et d’agir.

Le rabbin a expliqué que les responsables religieux, habituellement dédiés à l’enseignement et à la vie spirituelle, ont dû élargir leur mission pour répondre à l’urgence humanitaire. « Nous nous occupons de sauver des vies », a-t-il affirmé, évoquant une mobilisation exceptionnelle des centres communautaires, écoles et synagogues.

Il a également salué le soutien d’Israël à l’Ukraine, notamment l’envoi récent de générateurs mobiles. S’il a reconnu qu’au début du conflit, la position prudente de Jérusalem avait suscité une incompréhension parmi les Juifs d’Ukraine, il estime que l’attitude israélienne a évolué.

Concernant l’avenir, Mayer Stambler s’est montré optimiste. Malgré la guerre, « personne ne pense à fuir », a-t-il assuré, décrivant une communauté « vibrante » et respectée par les autorités ukrainiennes. Il a souligné que les Juifs d’Ukraine ne font pas face à un climat d’antisémitisme comparable à celui observé ailleurs en Europe.

Pour le rabbin, cette période douloureuse est aussi un moment de renforcement spirituel et communautaire. Il dit croire en l’avenir de la communauté juive en Ukraine, convaincu que, malgré les épreuves, elle continuera à prospérer dans le pays.