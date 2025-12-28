Reconnaissance du Somaliland : Emmanuel Navon défend un "coup diplomatique assumé" d’Israël

Invité sur i24NEWS, le professeur de relations internationales Emmanuel Navon a livré une analyse de la décision d’Israël de reconnaître le Somaliland. Une initiative critiquée par une partie de la communauté internationale, mais que l’universitaire qualifie de rationnelle, stratégique et révélatrice d’un changement de stature diplomatique de l’État hébreu.

Selon Emmanuel Navon, cette reconnaissance repose d’abord sur une base juridique solide. Le Somaliland, qui a proclamé son indépendance en 1991, réunit selon lui l’ensemble des critères du droit international : une population, un territoire et un gouvernement effectif. « Tous les critères sont réunis », rappelle-t-il, soulignant le contraste avec d’autres entités reconnues ou en passe de l’être sur la scène internationale.

La deuxième motivation est géopolitique. Situé dans la Corne de l’Afrique, face au Yémen et aux zones d’influence des Houthis, le Somaliland représente, aux yeux d’Israël, un point d’ancrage stratégique majeur. Disposer d’un allié dans cette région sensible constitue un atout sécuritaire et diplomatique dans un environnement régional de plus en plus instable.

Mais Emmanuel Navon insiste surtout sur la portée politique du geste israélien. En reconnaissant le Somaliland, Israël entend, selon lui, dénoncer le « double standard » et l’« hypocrisie » de la communauté internationale, en particulier de l’ONU, prompte à évoquer la reconnaissance d’un État palestinien tout en refusant celle du Somaliland, pourtant stable et fonctionnel depuis plus de trente ans.

L’argument religieux, souvent avancé par les détracteurs de cette reconnaissance, est également battu en brèche. Le fait que le Somaliland soit un pays musulman ne constitue pas, selon Emmanuel Navon, une contradiction : « de nombreux pays musulmans entretiennent des relations diplomatiques avec Israël ». La ligne de fracture, précise-t-il, se situe non entre judaïsme et islam, mais entre États pragmatiques et idéologies islamistes politiques, à l’image des Frères musulmans, que le Somaliland ne revendique pas.

En filigrane, Emmanuel Navon voit dans cette décision l’expression d’un Israël désormais sûr de sa place : une puissance régionale devenue capable de prendre des initiatives diplomatiques, et non plus seulement d’y réagir.