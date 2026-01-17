Richard Malka : "L’antisémitisme est le symptôme d’une société malade"

Invité du Grand Oral, l’avocat et essayiste Richard Malka a livré un entretien, au croisement de l’actualité internationale, de la crise démocratique occidentale et de la résurgence de l’antisémitisme en France.

Dès l’ouverture, Richard Malka partage le constat d’un malaise profond au sein d’une partie de la gauche française et européenne, en particulier la gauche radicale, face aux manifestations en Iran. Là où la social-démocratie parvient encore à nommer les crimes du régime des mollahs, la gauche radicale, selon lui, demeure « gênée », incapable de qualifier clairement une dictature islamiste pourtant dénoncée par les Iraniens eux-mêmes. Une attitude qu’il juge « coupable », allant jusqu’à affirmer que cette gauche n’est « pas l’amie des libertés, mais l’amie des dictateurs ».

Pour Richard Malka, la révolte iranienne constitue pourtant l’un des rares motifs d’espoir du monde contemporain. Elle marque la possibilité d’un basculement historique, non seulement pour l’Iran, mais pour le Moyen-Orient et au-delà, par un rejet radical du fait religieux dans l’espace politique. Un processus qui ne sera ni immédiat ni linéaire, concède-t-il, mais porteur d’une leçon essentielle : la conscience des dangers de l’islam politique.

L’entretien bascule ensuite sur un terrain plus hexagonal : celui de l’antisémitisme et de son instrumentalisation politique. Richard Malka revient longuement sur sa plaidoirie devenue livre, La passion antisémite, née d’un procès intenté contre Raphaël Enthoven pour un simple tweet. Il dénonce l’absurdité d’une procédure judiciaire visant une expression quand des livres entiers, des déclarations publiques de responsables politiques, voire des propos présidentiels, n’ont jamais été poursuivis. Pour lui, ce procès était une tentative de restreindre la liberté d’expression — tentative « magistralement ratée ».

Sur le fond, Richard Malka établit une démonstration implacable : certains discours de Jean-Luc Mélenchon et de La France insoumise réactivent des formes anciennes d’antisémitisme — chrétien, économique, complotiste — jusqu’à cocher l’ensemble des catégories définies par les historiens du sujet. Une obsession qu’il qualifie de « viscérale », hors de contrôle, et politiquement dangereuse.

Mais l’avocat refuse toute lecture manichéenne. Il met en garde contre une vision « hémiplégique » du débat public, rappelant que l’antisémitisme prospère aussi sur les fractures sociales, le populisme, la recherche de boucs émissaires et l’échec des partis traditionnels à se renouveler. Si certains mouvements affichent aujourd’hui un soutien de façade aux Juifs ou à Israël, Malka y voit souvent un leurre électoral.

Son diagnostic est sévère mais lucide : la montée de l’antisémitisme révèle une société française fracturée et déboussolée. Et sa conclusion, il appelle à l’émergence d’une offre politique capable de parler vrai, d’affronter la modernité et de restaurer le courage humaniste qui fait aujourd’hui défaut.