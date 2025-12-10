Sharren Haskel alerte sur la menace djihadiste en Afrique et révèle des contacts avec la Somalie

Dans un entretien accordé en hébreu à la chaîne i24NEWS, la vice-ministre israélienne des Affaires étrangères, Sharren Haskel, a dressé un tableau particulièrement préoccupant de l’expansion djihadiste en Afrique et du rôle croissant de l’Iran sur le continent. Elle a cité sans détour « le Hezbollah, Daesh, Boko Haram et Al-Shabaab », qualifiant ces groupes d’« organisations monstrueuses » responsables de massacres, d’enlèvements et d’exactions massives.

Selon elle, la Somalie constitue aujourd’hui un point de bascule stratégique. « Si la Somalie tombe, cela aura un effet majeur sur l’économie, la pêche et les routes maritimes », a-t-elle averti, rappelant que les Houthis soutiennent directement certaines activités djihadistes en Afrique de l’Est. Haskel a souligné que la pénétration iranienne sur le continent représente désormais une menace globale, bien au-delà d’un simple théâtre régional.

Interrogée sur une éventuelle coopération sécuritaire avec Mogadiscio, la vice-ministre a admis avec prudence qu’« il y a eu certaines communications », comme avec « presque tous les gouvernements d’Afrique ». Elle a toutefois refusé de détailler la nature de ces échanges. Pour Haskel, le risque est clair : la progression de groupes extrémistes en Somalie aurait un « impact énorme » sur la sécurité internationale et les flux économiques mondiaux.

L’entretien reflète l’inquiétude croissante d’Israël face à la montée en puissance de l’axe Iran-Houthis-milices djihadistes sur le continent africain, et la volonté de renforcer ses partenariats stratégiques pour tenter d’endiguer cette dynamique.