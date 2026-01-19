Simcha Rothman : "Personne ne désarmera le Hamas à notre place"

Invité ce lundi soir de La Grande Édition sur i24NEWS, Simcha Rothman a livré une analyse du plan américain pour Gaza et des critiques formulées par le ministre Betsalel Smotrich. Pour le membre de la Knesset, qualifier ces positions d’« extrémistes » relève d’un contresens : elles seraient, au contraire, profondément réalistes.

Interrogé sur les déclarations assimilant la Turquie et le Qatar à des soutiens directs du Hamas, Rothman a estimé qu’il s’agissait d’un constat factuel. Selon lui, Doha est le principal mécène du Hamas et des Frères musulmans, tandis qu’Ankara s’inscrit dans le même axe idéologique. « Imaginer que ces acteurs puissent désarmer une organisation qu’ils ont armée, financée et hébergée est une naïveté dangereuse », a-t-il averti.

Au-delà de la composition de toute instance internationale, Rothman a posé une question centrale : une force étrangère peut-elle réellement désarmer le Hamas ? Sa réponse est catégorique : non. « Personne ne fera ce travail à notre place. La sécurité de nos frontières et de notre existence ne peut être confiée ni à des rivaux comme la Turquie ou le Qatar, ni même à nos alliés », a-t-il déclaré, soulignant qu’Israël ne peut attendre que des soldats étrangers risquent leur vie à Gaza.

S’il a réaffirmé que le président américain est un « ami fidèle d’Israël » et qu’il souhaite la fin du Hamas, Rothman a insisté sur les limites de cette alliance. Les dispositifs internationaux testés par le passé ont, selon lui, tous échoué face à des ennemis déterminés à détruire l’État d’Israël, Hamas et Autorité palestinienne compris.

Concernant l’avenir, Rothman a dit espérer que les combats ne cesseront pas tant que le Hamas ne sera pas totalement désarmé. La pression militaire, a-t-il martelé, est la seule voie possible, même si elle doit s’accompagner d’efforts humanitaires. « C’est un devoir envers nos citoyens et notre pays », a-t-il conclu.