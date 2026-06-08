Sirènes, missiles et mèmes : quand l’humour israélien résiste à la guerre

Une façon pour de nombreux Israéliens de faire face à la tension ambiante, comme l’a souligné Chrystopher Barolin sur i24NEWS.

Parmi les publications les plus partagées figure une image générée par intelligence artificielle montrant Donald Trump dans le rôle d’une maîtresse d’école chargée de séparer deux élèves turbulents : Benjamin Netanyahu et Ali Khamenei. Dans cette « garderie de la paix », chacun accuse l’autre d’avoir commencé la dispute, une satire des tensions actuelles entre Israël, l’Iran et les efforts diplomatiques américains.

Sur Instagram, d’autres contenus ont rencontré un important succès. Une vidéo particulièrement relayée met en scène une future mariée qui découvre, à quelques jours de son mariage, les nouvelles alertes de sécurité. Reprenant un extrait sonore devenu viral, elle exprime avec humour son exaspération face à une situation qui vient bouleverser ses préparatifs.

À quelques jours de la Marche des fiertés de Tel-Aviv, prévue vendredi, l’actualité sécuritaire a également inspiré les internautes. Dans une vidéo largement diffusée, un habitant de Tel-Aviv adresse un message ironique à Benjamin Netanyahu et à Donald Trump, leur demandant de reporter toute nouvelle crise internationale jusqu’après l’événement.

Derrière ces blagues et ces détournements se cache une réalité bien connue en Israël : l’humour est souvent utilisé comme un mécanisme de résilience collective. Face aux sirènes, aux alertes et à l’incertitude, l’autodérision permet à beaucoup de conserver une forme de normalité.

Une nouvelle illustration de cette capacité israélienne à transformer même les moments les plus tendus en source de créativité et de second degré.