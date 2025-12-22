Soraya Deen sur i24NEWS : "Chaque musulman devrait être sioniste"

Lors d’une intervention remarquée dans La Grande Edition ce lundi soir sur i24NEWS, Soraya Deen, fondatrice de l’American Muslim & Multifaith Women’s Empowerment Council (AMMWEC), et sa présidente Anila Ali ont livré un témoignage fort, à la fois intime et politique, sur leur engagement contre l’antisémitisme et pour le dialogue interreligieux.

À la tête d’une délégation de responsables musulmans venus des États-Unis, les deux dirigeantes ont choisi de passer Hanouka en Israël. Un geste hautement symbolique. « Nous sommes ici pour voir Israël de nos propres yeux, pour vivre la liberté religieuse telle qu’elle est pratiquée ici », explique Anila Ali, rappelant que leur organisation travaille avec des partenaires israéliens pour lutter activement contre la haine antijuive.

Pour Soraya Deen, cette visite est avant tout un acte de solidarité morale. Face à la recrudescence de l’antisémitisme aux États-Unis et dans le monde, elle appelle à une prise de conscience globale. « L’antisémitisme est un cancer. Il commence toujours par les Juifs, mais il ne s’arrête jamais là », avertit-elle. Elle insiste sur la responsabilité particulière des musulmans : « Nos frères et sœurs juifs nous ont soutenus après le 11-Septembre. Aujourd’hui, c’est à nous de nous lever pour eux. »

Son discours, profondément spirituel, tranche avec les rhétoriques dominantes. Soraya Deen affirme voir dans le sionisme une prophétie coranique et plaide pour un retour à un islam fondé sur le texte et non sur des interprétations tardives. Elle décrit Israël comme un lieu où elle n’a ressenti ni accusation ni hostilité envers les musulmans, mais au contraire une chaleur humaine qui l’a profondément marquée.

À travers leur message commun, Soraya Deen et Anila Ali défendent une vision rare et courageuse : celle d’une alliance morale entre musulmans et juifs, fondée sur la mémoire, la gratitude et la lumière. Une lumière qui, rappellent-elles en cette fête de Hanoukka, ne pénètre que par les fissures — à condition d’oser les regarder en face.