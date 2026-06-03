Torturé à Gaza par le Hamas, un médecin humanitaire brise le silence

Dans un témoignage exclusif accordé à i24NEWS, le Dr Bakhtyar Baram, médecin humanitaire d’origine kurde ayant effectué plusieurs missions dans la bande de Gaza, revient sur les faits qu'il a vécus et observés lors de ses missions.

L’homme affirme avoir été agressé, séquestré et torturé par des terroristes du Hamas alors qu’il travaillait dans le nord du territoire, à proximité de l’hôpital Kamal Adwan.

Les faits se sont déroulés en pleine guerre, alors qu’il participait à une mission médicale internationale. Accusé d’être un espion israélien, il affirme avoir été encerclé, frappé et menacé de mort par des terroristes du Hamas. Il raconte avoir ensuite été conduit dans une véritable salle de torture située au sein du complexe hospitalier.

Au-delà de son propre calvaire, le Dr Baram affirme avoir constaté une présence massive de terroristes du Hamas dans les hôpitaux de Gaza. L’organisation terroriste disposait de relais à différents niveaux des établissements médicaux, bien au-delà de simples infiltrations ponctuelles. Il soutient également avoir observé des abus graves et dénonce le silence de certaines organisations internationales face à ces réalités.

Le médecin assure disposer de documents, de témoignages et même d’excuses écrites émanant de responsables locaux après les violences subies. Il rejette fermement les accusations mettant en doute sa crédibilité et affirme parler au nom de son expérience personnelle et des patients qu’il a tenté de soigner.

Très ému, le Dr Baram évoque enfin les souffrances des civils pris au piège du conflit, qu’ils soient israéliens ou palestiniens. Il annonce la publication prochaine d’un ouvrage dans lequel il reviendra en détail sur son parcours, ses missions humanitaires et les événements vécus à Gaza.

Un témoignage rare qui relance le débat sur l’emprise du Hamas dans la bande de Gaza et sur les conditions d’exercice de l’action humanitaire au cœur du conflit.